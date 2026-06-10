Собянин рассказал о завершении реставрации усадьбы «Покровское-Стрешнево»

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 10 июня, осмотрел итоги реставрации исторического ансамбля усадьбы «Покровское-Стрешнево».

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Территорию усадьбы откроют для прогулок и проведения мероприятий. Рядом с ней расположился парк, который отреставрировали и реконструировали.

В ходе работ специалисты воссоздали исторический облик ансамбля усадьбы. Главный дом приспособили для современного использования: в нем начнет работу новый негосударственный культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее.

— Теперь усадьба восстановлена. Несколько лет тому назад она была не в таком красивом состоянии. Еще бы несколько лет — и мы бы ее потеряли. Она была в аварийном состоянии — помещение сгорело. Сейчас — как новенькая, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что более 230 домов в стиле советского неоклассицизма привели в порядок специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда.

В столичном районе Бирюлево Восточное после капитального ремонта открылась библиотека № 137. Основанное в 1962 году учреждение специализируется на краеведении и хранит около 29 тысяч книг, в том числе издания об истории Москвы.