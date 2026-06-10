Синоптик Ильин: Серьезное снижение температуры ожидается в Москве в середине июня

Аномальная жара в столичном регионе закончится в ближайшие дни. При этом похолодание может продержаться до конца следующей недели. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, характерное снижение температуры воздуха ожидается в воскресенье, 14 июня. А в начале новой недели станет еще прохладнее.

— Столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 24–29 градусов, что на несколько градусов ниже показателей предыдущих дней. С понедельника по среду, с 15 по 17 июня, ожидается около 18–23 градусов тепла. Это серьезное снижение температуры связано с прохождением холодного атмосферного фронта с северо-запада. При этом не исключены дожди, — сообщил Ильин.

Такая погода может сохраниться в столице до конца следующей недели. Однако к концу месяца температура воздуха вновь начнет расти, отметил синоптик.

— Пока столичный регион находится под влиянием холодного атмосферного фронта, потепления ждать не стоит. Но в третьей декаде июня воздух снова прогреется до плюс 24–29 градусов, — пообещал Ильин.

Также специалист сообщил, что в начале июля в Московском регионе ожидается жара с температурой в пределах плюс 25–30 градусов.

В жаркую погоду легко можно получить тепловой или солнечный удар. Чем отличаются эти два состояния и как помочь себе или человеку, которому стало плохо, рассказала «Вечерней Москве» терапевт-кардиолог Альбина Рахматуллина.