На ВДНХ открылась выставка, посвященная выдающимся ученым современности

На Главной аллее ВДНХ, напротив павильона № 19 «Атом», открылась пятая выставка «Наука в лицах». Посетители увидят галерею портретов выдающихся российских ученых, авторов прорывных исследований и разработок. В этом году концепция экспозиции — «Ученые — новые рок-звезды». Посетить выставку можно до 12 июля.

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В новом сезоне проекта приняли участие 32 исследователя из 15 регионов России. Научные достижения этих специалистов отмечены высокими государственными и почетными наградами. В числе героев выставки — лауреаты премии Правительства Москвы молодым ученым за 2025 год: Павел Воробьев, Мария Дерябина, Евгений Князев, Анастасия Липатова и Анастасия Сосновцева.

В экспозиции также представлены портреты лауреатов премий Президента и Правительства Российской Федерации для молодых ученых, обладателей научных премий Сбера и «Вызов», победителей конкурсов Российского научного фонда, участников встреч с Президентом на Конгрессе молодых ученых, а также сотрудников ведущих научных организаций и технологических компаний: «Сибура», Сбера и «Росатома».

Выставка покажет ученых далекими от стереотипа о затворниках в белых халатах. Герои проекта предстали в дерзких, смелых и энергичных образах, подчеркивающих их творческую натуру и увлеченность любимым делом. На ярких портретах запечатлены авторы передовых российских разработок. Их исследования охватывают производство плазменных ракетных двигателей и атомных батареек, технологии радиационной безопасности и добычи редкоземельных металлов, создание новых материалов и альтернатив антибиотикам, лекарств от рака и орфанных заболеваний, а также человекоцентричный искусственный интеллект и проекты класса «мегасайенс».

Выставка проходит при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Подробная информация о героях проекта и их разработках доступна на сайте организаторов.

Проведение культурных и массовых мероприятий на ВДНХ соответствует реализации стратегии развития выставки до 2030 года.