В Москве зафиксировали снижение количества пуха

Количество пуха на московских улицах этим летом не является аномальным, в целом его каждый год становится меньше из-за снижения числа тополей. Об этом заявили ТАСС опрошенные эксперты.

"Количество тополей и, соответственно, пуха уменьшается, поскольку в Москве еще в 2013 году было принято решение постепенно замещать тополя другими деревьями. В последние годы тополь не включают в работы по озеленению Москвы. В 90-х годах тополиного пуха было кратно больше в столице. Это только кажется, что пуха этим летом стало больше, поскольку в предыдущие два-три года начало лета было дождливым и пух сразу прибивало, а сейчас сухо, и кажется, что очень много", - сказал главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

Субъективно кажется, что пуха аномально много, но объективно - это, скорее всего, норма, не стоит связывать обилие пуха на московских улицах с изменениями в экологии, добавил председатель движения "Экосистема" Андрей Руднев.

"В советские годы тополя массово высаживали для быстрого озеленения, сейчас их активно заменяют. Но оставшиеся плодоносят особенно обильно - не каждый год, а циклично, и 2026-й, видимо, пришелся на такой пик "урожайности". Для обильного пуха нужна жаркая и сухая погода в период цветения и созревания семян в мае-июне. Именно такая погода стояла в Москве: дождей было мало, а температура быстро пошла вверх. В таких условиях коробочки лопаются дружно и одновременно. Если в прошлые годы дождь мог прибить пух к земле и растянуть его вылет, то сейчас он летит разом", - отметил Руднев.

Опасность тополей

По словам Панарина, сам по себе пух не опасен и не является аллергенным, опасно содержание в воздухе тяжелых металлов, пыли и других взвешенных веществ, которые он впитывает в себя и переносит. При этом в пухе они получаются концентрированы. Кроме того, многие города исключили тополя из программ озеленения, поскольку у них в московском, не свойственном для них климате, сильно подгнивает древесина, и деревья падают на детские площадки и автомобили.

"Но сегодня вырубать тополя, которые посажены зачастую в аллеях славы, являются селекционными сортами - не самая лучшая идея. Есть прекрасная тополиная роща на ВДНХ, где 10-15 видов тополей, в том числе серебристый, очень красивый. Пух является ценным ресурсом, его можно использовать в фармакологии. Нужно бороться не с плесенью, а с сыростью - добиваться улучшения качества воздуха в столице. Необходимо просто пережить эти полторы-две недели, аллергикам стоит носить с собой супрастин и бутылочку воды", - отметил Панарин.

Вторая декада июня - традиционный максимум цветения тополей, Ожидать, что пух полностью исчезнет, можно только к концу первой декады июля, после череды ливней, полагает Руднев.