Москвичам обозначили срок окончания жары

В Московском регионе жаркая погода продержится до конца недели. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

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30-градусная жара ожидается в ближайшие дни в Москве. Например, в субботу, 13 июня, будет плюс 27-32 градуса, отметила синоптик.

В воскресенье, 14 июня, столбики термометров покажут 25-30 градусов тепла. А уже ночью будет плюс 13-18 градусов.

«Появятся кратковременные дожди, и будет разворот ветра на северо-западный, 5-10 метров в секунду», — сказала Макарова.

Она также отметила, что жара закончится, но показатели все равно останутся около нормы или несколько выше.

Ранее член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов рассказал, что основная масса тополиного пуха в Москве при сухой и жаркой погоде сойдет примерно к 20—25 июня.