Питьевую воду будут раздавать в столичном транспорте из-за жары

Питьевую воду будут раздавать пассажирам в столичном транспорте в связи с жаркой погодой.

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Об этом в среду, 10 июня, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 12:00 инспекторы ЦОМП предлагают бутылки с водой на станциях метро: «Измайловская», «Фили», «Багратионовская», «Кунцевская», «Филевский парк», «Студенческая», «Кутузовская», «Пионерская», «Выхино», — говорится в сообщении.

Также с 12:30 на информационной стойке Ленинградского вокзала пассажирам раздадут бутилированную воду. Кроме того, на первом этаже установлены станции с бесплатной и безлимитной питьевой водой — здесь можно попить и наполнить бутылку.

Раздача бутилированной воды также организована на автовокзалах «Северные Ворота», «Центральный», «Красногвардейский», «Саларьево» и «Южные Ворота».

— С 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК предлагают воду на: Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах; Станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Железнодорожная, Подольск и Раменское, — пишет Дептранс.

Помимо этого, сотрудники МТППК с 14:00 раздадут пассажирам воду: в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

С 13:00 бутылки с водой могут взять пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах возле станции метро «Ховрино». Кроме того, раздачу воды организовали в автобусах на Домодедовском направлении.

Посетителям специализированных стоянок «Московского паркинга» доступны кулеры с водой, а также работают кондиционеры.

— Также воду раздают сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД: на всех причалах регулярного речного электротранспорта, на 2 прогулочных маршрутах: «Киевский» и «Китай-город». В салонах электросудов можно в любое время утолить жажду бесплатной водой из кулеров, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1-й категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, что в жару уменьшается аппетит и увеличивается чувство жажды. Однако сладкая газировка не только не утоляет жажду, но и способна вызвать проблемы со здоровьем при длительном употреблении.