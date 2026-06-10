Москвичи решают судьбу исчезнувших с дома на Тверской скульптур

Москвичи с помощью голосования в проекте "Активный гражданин" решают, возвращать ли одному из самых заметных домов Тверской улицы исторический облик. Дело в том, что изначально на крыше многоэтажки были большие скульптуры, изображающие советскую семью.

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Речь о доме N 4 на Тверской улице - это памятник архитектуры, построенный в 1937-1939 годах. Тогда улицу расширяли согласно новому генплану. Украшением здания стали парные скульптуры высотой около пяти метров. Они изображали советскую семью и располагались на крыше в той части дома, где находится арка, ведущая в Георгиевский переулок.

Проектировали дом архитектор Аркадий Мордвинов и инженер Павел Красильников. Позже за разработку и внедрение новых строительных решений они были удостоены Сталинской премии.

На своем месте скульптуры простояли до конца 1970-х, попали на множество фотографий и даже мелькали в кинофильмах, в том числе в "Подкидыше". Но со временем фигуры обветшали, так что их демонтировали, а обратно так и не вернули.

Стоит ли сделать это теперь, власти решили спросить у самих москвичей. Вариантов ответа всего три: вернуть скульптуры, не возвращать или отдать этот вопрос на откуп специалистам. С мнениями экспертов можно ознакомиться сразу, на странице голосования.

Это уже не первый опрос на такую тему. Ранее участники проекта поддержали восстановление исторического облика дома на пересечении улицы Большая Дмитровка и Театрального проезда. На его фасад вернут скульптуры физкультурников, утраченные в середине прошлого века.