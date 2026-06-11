В пяти парках столицы пройдет ежегодный забег «На старт!»

Участники преодолеют дистанции от 500 метров до 10 километров в зависимости от площадки, возраста и уровня спортивной подготовки.

20 июня в пяти парках Москвы состоится бесплатный массовый забег «На старт!». Для участников подготовили дистанции разной сложности — в зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Москве».

Забег впервые состоялся в 2022 году. С тех пор он ежегодно проходит в пяти парках столицы. Дети и взрослые смогут присоединиться к спортивному празднику на стадионе «Авангард», в центре проката «Поляны Бутово», а также в парках Олимпийской Деревни, 850-летия Москвы и «Северное Тушино».

«Забег пройдет одновременно в пяти живописных парках столицы, поэтому каждый сможет выбрать удобное место для участия. “На старт!” — это не только спортивное соревнование, но и возможность провести время всей семьей. Для родителей с детьми от четырех до семи лет мы подготовили специальный семейный старт, а на флагманской площадке будет доступна дистанция 10 километров — отличная возможность для начинающих бегунов попробовать свои силы на профессиональной дистанции совершенно бесплатно. Каждый финишировавший участник получит памятную медаль. Победителей и призеров наградят медалями за первое, второе и третье места, дипломами и сувенирами от организаторов и партнеров. За участие в семейном забеге все маленькие спортсмены тоже получат подарки — памятные медали и сувениры» — рассказал Дмитрий Иванов, куратор забега «На старт!».

Для атлетов подготовили дистанции разного уровня сложности. Дети от четырех до семи лет смогут принять участие в семейном забеге на 500 метров вместе с родителями или законными представителями. Юные спортсмены в возрасте от восьми до 12 лет пробегут дистанцию один километр. Подростки от 13 до 17 лет присоединятся к забегу на три километра. Взрослые смогут пробежать трассы три и пять километров. Для тех, кто хочет проверить свои силы более серьезно, на стадионе «Авангард» подготовят дистанцию 10 километров.

Флагманская площадка мероприятия будет находиться на стадионе «Авангард». Здесь устроят праздник для юных спортсменов. Гостей встретит сыщик-домовой Финник — герой одноименного фильма и мультсериала. Он посетит детские забеги, проведет веселые разминки перед стартами, а также сфотографируется со всеми желающими. Юные посетители получат призы за участие в мероприятиях, а победителей детских забегов на один и три километра ждет торжественное награждение.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия и в день забега взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), оригинал и копию медицинского допуска, а также полис обязательного или добровольного медицинского страхования.

Мероприятие организует Департамент спорта города Москвы. Оно соответствует целям государственных программ Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и «Спорт России». Одна из целей — увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Столица вносит определяющий вклад в решение этой задачи. Особое внимание уделяется шаговой доступности инфраструктуры, поддержке семей с детьми, а также интеграции в спортивное сообщество участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.