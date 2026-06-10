В Москве начался исторический фестиваль «Времена и эпохи»

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» начался в Москве и будет проходить до 14 июня.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

По её словам, в программе участвуют более 1 тыс. реконструкторов. На площадках покажут быт и ключевые события разных исторических периодов — от Древней Руси до XX века.

Мероприятия пройдут более чем на 30 центральных и окружных площадках. Гостей ждут реконструкции сражений, мастер-классы, лекции, выставки и театрализованные постановки. Часть программы посвятят Дню России.

В ландшафтном парке «Митино» будут показывать эпизоды Отечественной войны 1812 года. В парке «Радуга» представят эпоху Древней Руси, а в кинопарке «Москино» — Российскую империю перед 1914 годом.

Отдельные площадки посвятили театральному искусству начала XX века, работе кинооператоров и фотографов в годы Великой Отечественной войны, а также культуре Серебряного века.

Ранее сообщалось, что в Москве на День России проведут концерты, выставки и мастер-классы.