Горожан предупреждают о жаре в ближайшие дни

С 11 по 13 июня в Москве сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха составит 30–32 градуса выше нуля.

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Жителям и гостям города следует опасаться перегрева, пить больше воды, надевать одежду светлых тонов и носить головные уборы. Кроме того, необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

В чрезвычайной ситуации нужно звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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