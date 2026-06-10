Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве спадет жара

Жара спадет в Москве в воскресенье, 14 июня, а на следующей неделе в столице ожидается комфортная погода.

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Об этом рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В субботу температура воздуха будет в пределах плюс 26 — плюс 31 градусов, а в воскресенье, 14-го числа, жара спадет. Преобладающая температура будет на 5 градусов ниже, чем в субботу, — уточнила синоптик.

По словам Поздняковой, жары на следующей неделе в Москве не прогнозируется, погода будет вполне комфортной, пишет РИА Новости.

В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил, что в конце июня и начале июля в Московском регионе ожидается жара с температурой в пределах плюс 25–30 градусов. При этом в середине третьей декады июня возможна краткосрочная просадка температуры — ниже 20 градусов тепла.

Ранее ветеринарный врач Виктория Коноплева предупредила, что наиболее тяжело переносят жару брахицефалы — животные с приплюснутой мордой и укороченной лицевой частью черепа. К таким породам относятся собаки с плоскими мордами, а также кошки, например, британцы, персы и экзоты.