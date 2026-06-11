Госучреждения столицы изменят график работы в День России

Длинные выходные продлятся в честь празднования Дня России с 12 по 14 июня. Какие изменения запланированы в работе столичных социальных учреждений, транспорта и парковок – в материале Москвы 24.

Медицинские учреждения и психологическая помощь

Специальный график работы вводится для ряда социальных учреждений столицы на время трехдневных праздничных выходных в честь Дня России с 12 по 14 июня.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, изменения не помешают гражданам получать всю необходимую помощь.

В частности, взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00, а 13-го – с 09:00 до 18:00. По такому же расписанию в эти дни работают дежурные врачи, пункты выдачи направлений и справок, а также службы по домашнему уходу за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.

Сотрудники детских поликлиник будут приезжать к пациентам на дом 12 и 14 июня с 09:00 до 15:00, оформить обращение можно по единому справочному номеру 122. При этом 13 июня медицинская помощь станет доступна как на дому, так и непосредственно в самих учреждениях, при этом график останется прежним – с 09:00 до 15:00.

Прием пациентов в центрах женского здоровья и женских консультациях будет организован 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00, а 13-го – с 09:00 до 18:00.

Взрослые и детские травмпункты продолжат принимать пациентов без изменений в расписании. Прежний режим сохранят и молочно-раздаточные пункты, которые в праздничный период открыты с 06:30 до 15:00. При этом дежурные аптеки на протяжении длинных выходных работают 24 часа.

Круглосуточная психологическая помощь останется доступной в праздники по телефонам 051 (с городского) и +7 (495) 051 (с мобильного). Эти же номера предназначены для экстренной защиты детей, включая сообщения о жестоком обращении с ними. Помимо этого, график работы Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей останется прежним на протяжении всех праздников – с 09:00 до 21:00.

Помощь людям без определенного места жительства будет оказываться в непрерывном режиме филиалом "Дмитровское" Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки, выездными командами "Социального патруля" и приемным отделением. Связаться с диспетчерами центра адаптации можно в любое время по номерам +7 (499) 357-01-80 и +7 (903) 720-15-08. Также помочь получится, если позвонить 112.

В свою очередь, ветклиники Москвы тоже сохранят стандартный график и будут принимать животных в обычном режиме. Изменения коснутся только Нижегородского ветучастка на Старообрядческой улице (дом 30б), который закрылся из-за планового ремонта.

Центры госуслуг, Главархив, почта и ЗАГС

Расписание учреждений дополнительного образования можно посмотреть непосредственно на их официальных сайтах. В то время как Центры московского долголетия в День России, 12 июня, полностью закроются для посещения. В остальные дни они вернутся к привычному режиму: субботний график работы распространяется на все стандартные отделения, в то время как по воскресеньям прием будут вести исключительно флагманские офисы.

Читальные залы Главархива тоже изменят расписание работы. С 12 по 14 июня в учреждениях объявлены выходные. Открытие залов состоится 15 июня в 09:30.

Закрытыми 12 июня останутся учебный центр "Профессионал", семейные и реабилитационные учреждения, а также центры "Моя карьера", "Профессии будущего" и "Моя работа" . Офисы "Мои документы" в День России также не будут работать, но в другие дни окажутся открыты в обычном режиме. Точные сведения о графике всех отделений можно посмотреть на сайте.

У "Почты России" также будут изменения: 12 июня посетители смогут воспользоваться только круглосуточными филиалами и теми, что выдают заказы из маркетплейсов. Доставка пенсий и пособий продолжится по графику, в отличие от писем и газет. К стандартному режиму все отделения вернутся 13 июня.

Что касается регистрации браков, в День России церемонии продолжат проводить Кутузовский, Митинский дворцы бракосочетания, а также № 1, № 4 и "Южное Бутово". Еще для молодоженов будут открыты площадки городского проекта "Новые адреса счастья". С 13 июня все столичные дворцы бракосочетания вернутся к обычному расписанию. При этом архивно-информационный отдел Управления ЗАГС Москвы полностью закроется на период с 12-го по 14-е.

Работа парковок и транспорта

В свою очередь, московские парковки станут бесплатными 12 и 13 июня в честь Дня России.

Как сообщил Сергей Собянин, это правило касается улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон с динамическим тарифом. Парковки со шлагбаумом продолжат работать как обычно.

Расписание электричек тоже частично изменится, а на маршруты выйдут 18 дополнительных поездов. Узнать подробности можно здесь.