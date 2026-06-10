В центре Москвы начали строить бизнес-центр

В центре Москвы в Басманном районе строят многофункциональный комплекс имени И. Д. Кобзона. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

© Мослента

«Новый многофункциональный центр возводят на Бауманской улице в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро Арбатско-Покровской линии и рядом с Третьим транспортным кольцом. Совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тысяч квадратных метров. В рамках первой очереди девелопер возводит деловой центр площадью 22,5 тысячи квадратных метров», — пояснил Ефимов.

Сейчас на площадке по адресу Бауманская, 11 окончен подготовительный этап разработки котлована и строительства подземной части бизнес-центра. Строительство планируют завершить в 2028 году. Тогда в Басманном районе появится более 1,2 тысячи новых рабочих мест.

«На крыше здания создадут пространство для отдыха со скамьями, амфитеатром, смотровой площадкой и арт-объектом "Поющее дерево". Эксплуатируемую кровлю украсит разнообразное озеленение, а для защиты от солнца установят перголу», — добавил московский министр, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В свою очередь, председатель Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора) Антон Слободчиков поделился, что инспекторы ведомства уже во второй раз посетили объект с проверкой, в ходе которой оценили качество работ и материалов на соответствие утвержденным решениям.

Позднее рядом с деловым центром появится арт-хаб с трансформируемым музыкальным залом. Многофункциональное культурное пространство сможет подойти под различные форматы мероприятий, отметили в пресс-службе. Здесь будут проводить концерты и фестивали, театральные постановки, выставки, лекции и конференции.

Ранее стало известно, что в Москве появится новый спортивный кластер с крупнейшим падел-центром.