Синоптик рассказала, когда в Москве начнет спадать жара

Жаркая погода до 32 градусов сохранится в Московском регионе до конца недели, 14 июня днем температура понизится незначительно, но уже ночью станет прохладнее, а также поменяется ветер, после чего жара может начать спадать.

Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В субботу все еще 27-32 градуса, а вот в воскресенье уже 25-30, и ночь будет чуть прохладнее, 13-18 градусов. Появятся кратковременные дожди, и будет разворот ветра на северо-западный, 5-10 м/с", - сказала Макарова.

Она отметила, что погода на следующей неделе, скорее всего, будет около нормы или чуть выше, но сильная жара все-таки должна спасть.