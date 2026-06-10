Москвичам порекомендовали пить больше воды на фоне жаркой погоды

Власти столицы предупредили москвичей о жаркой погоде и посоветовали пить больше воды, а также проветривать салон авто перед поездкой и не оставлять в машине детей и животных. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Сегодня в городе ожидается жаркая погода. Придерживайтесь основных правил безопасности: пейте больше воды, не оставляйте детей и животных в машине, перед поездкой проветривайте авто", - говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента в телеграм-канале.

В Москве в среду ожидаются переменная облачность и местами кратковременный дождь. Днем температура воздуха в городе составит от плюс 29 до плюс 31 градуса.