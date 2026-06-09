Собянин сообщил о 27-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала очередной беспилотнику украинской армии, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом во вторник, 9 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— ПВО Минобороны сбили один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации главы города в мессенджере МАКС.

Незадолго до этого представители Росавиации сообщили, что аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию из-за ограничений в воздушном пространстве.

В конце мая стало известно, что Министерство транспорта и Росавиация получили от Министерства обороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.