В Третьяковской галерее открылась выставка икон из собрания Павла Третьякова

Выставка "Иконы Павла Третьякова. История коллекции" открылась в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи в год 170-летия со дня ее основания, передает корреспондент ТАСС.

"Какое-то внутреннее чутье, интуиция позволила Третьякову действительно собрать настоящие шедевры. И мы невероятно рады возможности сейчас представить собрание шедевров публике. Особое отношение к иконописи всегда было в русской культуре", - сказал старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства музея Левон Нерсесян.

В свою очередь главный научный сотрудник отдела древнерусского искусства Екатерина Гладышева отметила, что эта коллекция была недоступна публике ровно 100 лет, хотя отдельные произведения и попадали в те или иные экспозиции.

"Наш замысел был многосторонний, потому что, с одной стороны, мы хотели показать прелесть этой коллекции, которая, безусловно, заслуживает внимания, потому что в ней есть безусловные шедевры. Они, может быть, не такие броские и яркие, как в традиционных экспозициях, где представлены крупные иконы, но тем не менее это очень выразительные произведения, которые занимают достойное место в истории искусства", - сказала она.

О выставке

Основное внимание на выставке уделено иконам XV-XIX веков из собрания Третьякова, большую их часть посетители увидят впервые. Среди них немало истинных шедевров, таких как "Предста Царица" и "Богоматерь Умиление (Игоревская)", которую Павел Михайлович купил в числе первых. Один из разделов посвящен выставке древнерусского искусства, организованной усилиями Игоря Грабаря и Александра Анисимова в Европе и США в 1929-1932 годах. Посетители увидят связанные с ней фотоматериалы и каталоги, а также ряд икон, которые демонстрировались вместе с произведениями из коллекции Третьякова.

Заключительный раздел связан с личностью Михаила Кристи, директора Третьяковской галереи в 1929-1937 годах. Под его руководством началось активное пополнение и изучение древнерусского собрания галереи, была устроена новая большая экспозиция древнерусского искусства, считавшаяся образцовой для всех музеев страны.

Как ранее отмечали в пресс-службе, экспозиция не только демонстрирует уникальные предметы древнерусского искусства из собрания Галереи, но и рассказывает о знаковых для культуры XIX-XX веков личностях, которые помогали Третьякову формировать коллекцию и определили ее дальнейшую судьбу.

"Будучи уже зрелым коллекционером со сложившимися взглядами, в 1890 году Третьяков неожиданно для всех начал покупать иконы, вкладывая в эти приобретения, в нарушение своих традиционных принципов, необычно крупные суммы. Его коллекция включала более 60 предметов и была собрана относительно быстро - меньше чем за десятилетие. Особая роль принадлежала антикварам Ивану Лукичу Силину и Николаю Михайловичу Постникову, помогавшим основателю галереи в выборе икон. Примерно половина приобретений пришлась на 1890-1892 годы, но отдельные иконы были куплены позже. Пополнение собрания продолжалось вплоть до смерти Павла Михайловича в 1898 году", - рассказали в пресс-службе.

В 1904 году произведения древнерусского искусства, принадлежавшие Третьякову и вошедшие, согласно его завещанию, в основное собрание музея, были включены в постоянную экспозицию по инициативе попечителя Ильи Остроухова и по решению Совета галереи. Иконы находились в похожих на невысокий иконостас резных витринах-киотах разного размера, выполненных по эскизам Виктора Васнецова в абрамцевской мастерской Елизаветы Мамонтовой. Это обрамление было данью уважения иконному образу и церковной традиции. Собрание иконописи располагалось в отдельном зале на втором этаже галереи рядом с комнатой, посвященной памяти основателя, благодаря чему экспонирование икон приобретало вполне читаемый мемориальный оттенок.