В Московском регионе ввели желтый уровень погодной опасности до 12 июня

Желтый уровень погодной опасности ввели в Московском регионе на двое с половиной суток из-за ожидаемых гроз. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 10 по 12 июня в отдельных районах Московской области в дневные часы ожидается кратковременный дождь и гроза, погодный уровень желтый", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать с 09:00 мск среды до 21:00 мск пятницы.

Ранее синоптики также сообщали ТАСС, что кратковременные дожди с грозами прогнозируются в дневные часы в ближайшие трое суток, преимущественно, в Подмосковье. При этом сильная жара в столичном регионе, согласно данным метеорологов, пока не спадет и сохранится как минимум до конца недели. В связи с этим на территории Москвы продолжает действовать предпоследний - оранжевый - погодный уровень, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Понятие "сильная жара", как поясняли ТАСС в Гидрометцентре РФ, подразумевает, что в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов - плюс 35 градусам.