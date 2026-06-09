В Москве на День России проведут концерты, выставки и мастер-классы

В Москве ко Дню России подготовили праздничную программу почти на 300 культурных площадках. Основные события пройдут 12 июня, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Горожан и туристов ждут концерты, выставки, лекции, спектакли и мастер-классы. Программу проведут в музеях, библиотеках, парках, на ВДНХ, в пространствах проекта «Молодёжь Москвы» и арт-павильонах «Сделано в Москве».

В музее-заповеднике «Царицыно» 12 июня представят музыкальную программу о культурном многообразии страны. На площадке прозвучат русские народные песни, якутские напевы, музыка Кавказа и других регионов. В финале 350 артистов исполнят гимн России, фрагмент оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», «Катюшу» и «Вечерний звон».

В парке «Фили» выступит оркестр спецпроекта фестиваля «Спасская башня». На ВДНХ в течение дня пройдут занятия для детей по росписи матрёшек в музее «Атом», а в Музее кино покажут мультфильмы по мотивам былин, сказок и фольклорных сюжетов.

Ранее сообщалось, что посетители фестиваля «Красная площадь» поделились впечатлением от ярмарки.