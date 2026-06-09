Столичный метрополитен получил 200-й вагон серии «Москва-2026»

Продолжается поэтапное обновление подвижного состава Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Для ее обслуживания поступил уже 200-й вагон серии «Москва-2026». Доля современных поездов на Замоскворецкой линии превысила 70 процентов, а парк подвижного состава здесь насчитывает теперь 208 вагонов этой серии, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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«Новейшие составы серии “Москва-2026” российского производства — одни из самых технологичных и надежных метропоездов. Мы последовательно обновляем подвижной состав столичного метро: с 2010 года доля современных поездов в Московском метрополитене выросла примерно с 13 до 80 процентов. В 2030-м этот показатель превысит 90 процентов. В 2026–2027 годах метро получит еще свыше 700 вагонов, которые завершат обновление Замоскворецкой линии и выйдут на будущую Рублево-Архангельскую линию», — отметил Максим Ликсутов.

В столичном метро около семи тысяч вагонов разных серий, при этом 80 процентов поездов новые. Впервые самые современные составы «Москва-2026» вышли на Замоскворецкую линию в декабре прошлого года. Среди их преимуществ — сквозные проходы, широкие двери, более 400 разъемов для зарядки устройств, обновленные сиденья без металлических стыков и на 10 процентов увеличенная вместимость вагонов.

Особое внимание в метро уделяется безопасности. Перед выходом на линию каждый новый поезд проходит комплексные испытания и обязательную обкатку. Для допуска к перевозке пассажиров состав должен преодолеть не менее 300 километров без замечаний — это одно из самых строгих требований к безопасности в мире.

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