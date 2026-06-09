Собянин: красную и голубую линии метро Москвы продлят

Филевскую и Сокольническую линии Московского метрополитена продлят. Об этом сообщил в "Максе" мэр столицы Сергей Собянин.

"Филевская ветка пойдет от "Кунцевской" до Сколково и вырастет примерно на 12 км. Сегодня эта территория развивается высокими темпами: формируются крупные научно-технологический и медицинский кластеры, строятся жилые кварталы и социальная инфраструктура. Строительство нового участка метрополитена позволит охватить территорию четырех районов: Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский", - написал Собянин.

Он уточнил, что на данном участке планируется возвести пять новых станций: "Верейская", "Сколковское шоссе", "Марфино", "Сколково" и "Медицинский центр". Рядом с ними будут жить около 320 тыс. человек. Благодаря продлению время на поездку по городу сократится для них до 25 минут.

"Старейшую в городе Сокольническую линию продлим в Ярославский район. Сегодня там живут около 100 тыс. человек, активно развивается территория рядом с НИУ МГСУ - одним из ведущих строительных вузов страны. На новом участке длиной 8,1 км, который пройдет на северо-восток от "Бульвара Рокоссовского", планируется строительство двух станций - "МГСУ" и "Ярославская" ("Холмогорская")", - добавил Собянин.

Мэр отметил, что для большинства людей, живущих и работающих в районе, метро будет в пешей доступности. Время в пути сократится примерно на 20 минут. "Планируем, что с продлением линий интервалы на них станут комфортнее. На Сокольнической они сократятся до 1,5 минуты, на Филевской - до 3 минут. В перспективе на Филевской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы, чтобы поездки были еще удобнее", - заверил он.