В Москве 23-24 июня пройдут "Примаковские чтения"

В Москве 23-24 июня пройдет XII Международный форум "Примаковские чтения". В этом году темой мероприятий будет "Мир без правил: силовая игра?".

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Как ожидается, в рамках форума выступят помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, а также ведущие российские и зарубежные эксперты в области международной безопасности, мировой политики и экономики - всего около 50 гостей из 20 стран.

Участники "Примаковских чтений" обсудят ключевые международные события и их последствия. В центре внимания будут война на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты, внешняя политика США, евразийская безопасность, международная конкуренция в сфере искусственного интеллекта и новый виток военно-технической конкуренции. Особое внимание эксперты уделят деэскалации конфликтов на Ближнем Востоке, возможностям формирования новой архитектуры региональной безопасности и роли незападных государств в стабилизации ситуации в регионе. Среди других актуальных тем - последствия прекращения действия ДСНВ, риски распада системы контроля над вооружениями.

По словам заместителя председателя Организационного комитета форума, президента ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН академика Александра Дынкина, либеральный мировой порядок, "основанный на правилах", ушел в историю. Происходит фрагментация мировой политической и экономической архитектуры. В сфере безопасности наблюдается почти полный диктат силы.

"В этих условиях растет ценность сохраняющихся "якорей стабильности" и запрос на укрепление альтернативных западным международных институтов. К числу таких мощных "якорей" можно отнести российско-китайские и российско-индийские связи, институты БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и некоторые другие", - указал Дынкин.

Напомним, "Примаковские чтения" проводятся с 2015 года. Форум стал авторитетной международной площадкой для обсуждения сценариев развития международных отношений, вызовов в сфере международной безопасности.