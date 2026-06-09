Эколог Усманов: пух в Москве может сойдёт в начале июля

Член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов рассказал, что основная масса тополиного пуха в Москве при сухой и жаркой погоде сойдёт ориентировочно к 20 — 25 июня.

В беседе с Агентством городских новостей «Москва» эколог объяснил, что отдельное дерево выделяет пух полторы — две недели, но из-за разных видов тополя общий период его распространения в городе занимает три — четыре недели — с конца мая по конец июня.

По словам Усманова, уже осевший пух при сухой погоде может оставаться во дворах неделями. Окончательно убрать его способны обильный полив или дождь.

«Ночью и ранним утром, до высыхания росы, обстановка самая спокойная — это идеальное время для влажной уборки, чтобы успеть собрать пух до начала нового цикла разноса», — заключил Усманов.

Ранее эксперт в сфере пожарной безопасности Константин Кузнецов заявил, что тополиный пух сам по себе не загорается от жары.