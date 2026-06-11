Новые очистные сооружения построят в ТиНАО

Специалисты построят новые очистные сооружения в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— После присоединения территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. Приступили к возведению очистных сооружений «Шаганино», расположенных в одноименной деревне. После введения их в эксплуатацию будут закрыты старые очистные, — рассказал заммэра Петр Бирюков.

Пропускная способность нового объекта составит две тысячи кубометров в сутки. На очистных сооружениях «Шаганино» будут внедрены современные инженерные решения — биологическая очистка с удалением азота и фосфора, доочистка на дисковых микрофильтрах, ультрафиолетовое обеззараживание.

Кроме того, специалисты смонтируют высокомощный газоочистной комплекс для исключения неприятных запахов, а также установят эффективные системы автоматизации и дистанционного мониторинга.

При строительстве используются материалы и оборудование отечественного производства. Введение в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит гарантировать надежное водоотведение для существующих и перспективных потребителей, передает Telegram-канал ведомства.

Дгнем ранее городские службы Москвы также перевели в режим повышенной готовности на фоне жаркой погоды. Особое внимание уделят обеспечению стабильной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания.