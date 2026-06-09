Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Минимальная температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ составила 17,5 градуса. Вторник, 9 июня, может стать самым жарким с начала года, сообщила главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Она добавила, что сегодня днём столбики термометров приблизятся к 30-градусной отметке, в столице начнётся период жары.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москва попала под влияние тёплого сектора циклона, центр которого смещается с юга в сторону Ленинградской области. Температура воздуха будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.