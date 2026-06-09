Где пассажирам бесплатно раздают чистую воду

8 июня из-за жары в метро и на вокзалах начали бесплатно раздавать воду пассажирам.

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Бесплатную раздачу решили устроить до конца недели — все-таки погода в столичном регионе обещает оставаться жаркой. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше, и врачи рекомендуют пить больше воды, скрываться в тени и поменьше выходить на солнцепек.

— Центральная пригородная пассажирская компания вновь начинает раздавать бесплатную питьевую воду пассажирам, — заявил 8 июня пресс-секретарь ЦППК Антон Аксенов. — В течение всей рабочей недели, пока столбик термометра держится на отметке +28 градусов и выше, мы предлагаем воду на брендированных стойках на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Московских центральных диаметров «Тушинская» и «Площадь трех вокзалов».

По его словам, получить стаканчик с водой можно в самые жаркие часы — с 14 до 17 часов. На данный момент в запасе — две тонны воды, а если этого не хватит, не страшно. Запасы будут пополняться.

— Мы намерены оперативно пополнять запасы по мере необходимости, — заявил Антон Аксенов.

Как рассказала фельдшер скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Алена Иваненкова, в жару стоит отдавать предпочтение именно чистой питьевой воде без газа.

— Причем ее температура не менее важна, — акцентирует внимание она. — Вода должна быть +15...+20 градусов. Именно такая температура позволяет ей мгновенно всасываться в ЖКТ и восполнять потери жидкости.

По ее словам, ледяная вода вызывает спазм сосудов желудка, а вот горячая искусственно стимулирует рецепторы желудка, вызывая еще большее потоотделение, что приводит к обезвоживанию, с которым в жару многие пытаются бороться. Для тех, кто все-таки предпочитает личный транспорт общественному, в столичном Дептрансе тоже дали рекомендации. Автомобилистов призывают не оставлять в машине детей и питомцев, парковаться в тени и обязательно проветривать машину перед поездкой.

Также в городском ведомстве посоветовали надевать светлую одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше жидкости, использовать солнцезащитные очки и крем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: