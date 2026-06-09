Олимпийская чемпионка назвала главное преимущество Москвы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала главное преимущество Москвы над российскими регионами. Ее цитирует Sport24.

По словам спортсменки, главным преимуществом столицы являются транспортные развязки и транспорт в целом.

«Еще преимущество в наличие министерств и органов власти центрального и федерального уровня. Все, конечно, бегут в Москву. У нас есть метро, автобусы — все эти моменты изменяют картинку нашей столицы. Это большой плюс по сравнению с регионами», — заявила она.

Ишмуратова добавила, что Москва с каждым годом становится лучше, поэтому люди стремятся обосноваться в столице.

Ранее экс-посол Норвегии в России Роберт Квиле похвалил качество жизни в Москве и отметил хорошее состояние дорог, обилие ресторанов.