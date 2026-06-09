В Москве проходит ОГЭ по русскому языку

Экзамен по русскому языку сегодня сдают более 122 тысяч москвичей. Этот предмет является одним из обязательных экзаменов для девятиклассников. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

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Отметим, что в столице открыто свыше 600 пунктов для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ). Экзамен по русскому языку длится 3 часа 55 минут. Вариант состоит из трех частей: 11 заданий с кратким ответом, сочинение и изложение. Ребята могут пользоваться орфографическими словарями, выданными организаторами в аудитории.

Напомним, что в столице продолжается реализация федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Те девятиклассники, кто планирует продолжить обучение в колледже, могут сдавать два экзамена вместо четырех. Обязательными являются русский язык и математика. Тем, кто планирует продолжить обучение в 10-м классе, сдавать придется дополнительно два экзамена по выбору. В этом году более 47 тысяч девятиклассников напишут два ОГЭ. Если сравнивать с прошлым годом, число ребят, решивших поступать в колледж, стало больше на 20 процентов.

Кстати, в этом году при приеме документов в колледж учитываться будут только результаты по русскому языку и математике. Конкурса аттестатов, как это было в прошлом году, не будет. Результаты ОГЭ по русскому языку будут известны не позднее 17 июня. Баллы можно узнать в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.

Кстати, следующие экзамены для девятиклассников пройдут 16 и 19 июня. В эти даты ученики будут сдавать предметы по выбору: литературу, физику, обществознание, историю, биологию, химию, иностранные языки, информатику и географию.

Подробнее о государственной итоговой аттестации в Москве можно узнать по телефону: +7 (499) 653-94-50 или на официальном сайте Регионального центра обработки информации.