Гидрометцентр объявил погодную опасность в Москве

Москва задыхается от аномального тепла. Синоптики не просто предупреждают о плюс 30 — они официально подняли уровень погодной опасности. На 8 и 9 июня объявлен оранжевый код: это означает, что погода потенциально опасна, высока вероятность стихийных бедствий. В районе Строгино вчера столбик дополз почти до 29 градусов, и это только разминка.

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Причина — антициклон, пришедший с севера. Он заблокировал влажные циклоны, и теперь сухой тропический воздух стоит стеной. Осадков в ближайшие дни не ждите, разве что 11 июня местами пройдёт кратковременный дождь с грозой. Атмосферный фронт пока остаётся на западе России, до столицы ему не пробиться.

Но есть и хорошая новость для тех, кто не любит жару. Как заявила та же Людмила Паршина всего несколько дней назад, июль будет близок к климатической норме. Днём ожидается плюс 21–26 градусов, ночью — плюс 11–16, возможны даже кратковременные похолодания до плюс 17. Так что терпеть осталось недолго: рекордная неделя в июне — и можно выдохнуть. Об этом сообщает Радио КП.

Напомним, что благодаря госэкспертизе в Москве сэкономили 64 млрд рублей на строительных проектах. Московские газовики проверили свыше 680 тыс. газовых плит с начала года.