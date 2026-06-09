МВД предложило сократить число самокатов в Москве

Главное управление МВД по Москве попросило Центр организации дорожного движения (ЦОДД) изучить целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в 2026 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова.

Как пишет издание, в письме приведена статистика по количеству дорожно-транспортных происшествий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), которые произошли в Москве с января по май 2026 года. Сообщается, что относительно аналогичного периода годом ранее число аварий выросло в 2,6 раза, до 306 случаев, а в 26% из них управляли СИМ лица младше 18 лет. Из-за ДТП один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители самокатов наезжали на пешеходов, причем все они пользовались арендным транспортом. В 19 случаях водители СИМ скрылись с места аварии.

В письме Быков также ссылается на одно из положений "Публичной оферты о пользовании городскими велопарковками", согласно которому ЦОДД имеет право сокращать количество самокатов или электровелосипедов кикшерингового сервиса на 1 тыс. штук в случаях, если виновником ДТП стал несовершеннолетний пользователь. Оператор кикшеринга обязан направить запрос в ЦОДД с просьбой снять ограничение после устранения нарушений.

Для предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих арендными самокатами, а также ДТП с наездом на пешеходов, предлагается не только снизить квоты на общее количество выставляемых прокатных электросамокатов, но и рассмотреть возможные меры воздействия на кикшеринговые сервисы в отношении аренды СИМ несовершеннолетними.

Представители Whoosh и "Юрента", комментируя РБК требования сократить квоту на самокаты, отметили, что такая мера снизит или исключит транспортный сценарий использования кикшеринга, на который рассчитан текущий размер парка.

Сейчас жителям столицы доступны для аренды 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4 тыс. электроскутеров и 250 механических велосипедов.