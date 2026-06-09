МВД предложило убрать с улиц Москвы часть прокатных электросамокатов

Правоохранительные органы Москвы инициировали уменьшение парка арендных средств индивидуальной мобильности на фоне резкого увеличения количества дорожных происшествий с участием несовершеннолетних водителей.

Главное управление столичного ведомства обратилось в Центр организации дорожного движения с просьбой пересмотреть лимиты для операторов проката на 2026 год, передает РБК.

С января по май текущего года число аварий выросло в 2,6 раза, достигнув 306 случаев. При этом более четверти инцидентов произошло по вине подростков младше 18 лет.

Представители сервисов Whoosh и «Юрент» при этом предупредили о негативных последствиях инициативы.

«В случае работы только как рекреационной услуги экономика предприятия станет значительно слабее», – заявил представитель компании Whoosh.

Участники рынка уверены, что ограничение легального проката спровоцирует взрывной рост использования частных устройств, которые совершенно не поддаются контролю.

Сейчас жителям столицы доступны 60 тыс. электросамокатов и 16 тыс. электровелосипедов. Эксперты отмечают, что бизнес уже внедряет жесткие санкции против родителей, передающих аккаунты детям, включая штрафы до 100 тыс. рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул необходимость законодательного закрепления ответственности взрослых вместо механического сокращения автопарка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле этого года власти подмосковных Люберец ограничили деятельность кикшеринговых компаний из-за проблем с безопасностью.

В июне прошлого года столичные операторы проката заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей.

В феврале прошлого года в Москве внедрили обязательную авторизацию клиентов сервисов аренды электросамокатов через городской портал.