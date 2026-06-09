МВД предложило убрать с улиц Москвы часть прокатных электросамокатов
Правоохранительные органы Москвы инициировали уменьшение парка арендных средств индивидуальной мобильности на фоне резкого увеличения количества дорожных происшествий с участием несовершеннолетних водителей.
Главное управление столичного ведомства обратилось в Центр организации дорожного движения с просьбой пересмотреть лимиты для операторов проката на 2026 год, передает РБК.
С января по май текущего года число аварий выросло в 2,6 раза, достигнув 306 случаев. При этом более четверти инцидентов произошло по вине подростков младше 18 лет.
Представители сервисов Whoosh и «Юрент» при этом предупредили о негативных последствиях инициативы.
«В случае работы только как рекреационной услуги экономика предприятия станет значительно слабее», – заявил представитель компании Whoosh.
Участники рынка уверены, что ограничение легального проката спровоцирует взрывной рост использования частных устройств, которые совершенно не поддаются контролю.
Сейчас жителям столицы доступны 60 тыс. электросамокатов и 16 тыс. электровелосипедов. Эксперты отмечают, что бизнес уже внедряет жесткие санкции против родителей, передающих аккаунты детям, включая штрафы до 100 тыс. рублей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркнул необходимость законодательного закрепления ответственности взрослых вместо механического сокращения автопарка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле этого года власти подмосковных Люберец ограничили деятельность кикшеринговых компаний из-за проблем с безопасностью.
В июне прошлого года столичные операторы проката заблокировали 30 тысяч аккаунтов несовершеннолетних пользователей.
В феврале прошлого года в Москве внедрили обязательную авторизацию клиентов сервисов аренды электросамокатов через городской портал.