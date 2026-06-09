Одинокая корова пришла в жилые кварталы Новой Москвы

Очевидцы заметили одинокую буренку, которая вышла к жителям многоквартирных домов в Новой Москве. О случившемся сообщает Telegram-канал «МоскваДА | Новости Москвы».

На запечатленных кадрах видно, как корова мычит неподалеку от подъезда рядом с домом. Пользователи предположили, что она заблудилась и теперь бесцельно ходит в незнакомой для себя местности.

Кому принадлежит животное, и откуда оно могло выйти к жилым домам, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья поселила у себя дома корову Варю и стала вести с ней личный блог. Буренка начала жить с семьей во время ремонта в коровнике. Домочадцы привыкли к необычному гостю и приводят ее в жилище регулярно.