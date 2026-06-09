Движение по участку Крылатской улицы временно закроют

В связи с проведением триатлона «Кубок Грома» в субботу, 13 июня, движение транспорта закроют на улице Крылатской с 7:00 до 10:00. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

© Вечерняя Москва

— Движение будет закрыто на участке Крылатской улицы от дома 16 до улицы Нижние Мневники 13 июня, 12 июля, 22 августа. Также на этом участке будет запрещена парковка, — говорится в сообщении.

Горожанам запретят парковаться на этих участках 13 июня, 12 июля и 22 августа с 00:01 до окончания мероприятия. Водителей призвали проявлять внимательность и планировать маршрут с учетом временных ограничений, передает Telegram-канал ведомства.

9 и 10 июня с начала движения поездов на МЦД-4 и до 12:00 интервалы возрастут до 15 минут, а на Нижегородском направлении в период с 11:00 до 12:00 — до 40 минут. Кроме того, у части составов изменятся время и пути отправления. Причиной изменений в расписании стали плановые работы по капитальному ремонту путей на участке Железнодорожная — Реутов.