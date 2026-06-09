Синоптик Ильин не увидел предпосылок для повторения жары 2010 года в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве в ближайшее время не ожидается повторения аномальной жары, подобной той, что была летом 2010 года.

В комментарии NEWS.ru он отметил, что, напротив, жаркий период должен завершиться в начале следующей недели.

«Есть предпосылки, что дневные температуры вернутся к двадцати градусам выше нуля», — сообщил Ильин.

При этом синоптик подчеркнул, что долгосрочные прогнозы часто бывают неточными. Сейчас, по его словам, положительное отклонение температуры фиксируется почти по всей европейской части России: на севере превышение климатической нормы составляет шесть — восемь градусов, в Поволжье — два — четыре градуса, на юге — около одного градуса.

Также стало известно, что в Свердловской области экстренные службы и муниципалитеты переведены в режим высокой готовности из-за прогноза сильных дождей. Как сообщает URA.RU, неблагоприятный период ожидается с 10 по 15 июня: интенсивный приток воды возможен на большинстве водных объектов региона, а низменные участки могут оказаться под угрозой подтопления склоновыми стоками.

В зоне повышенного риска ливневого паводка названы Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым, а также бассейны рек Исеть, Чусовая, Тагил, Нейва, Серга, Сысерть и Ивдель.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований Российской академии наук, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов заявил, что при линейном развитии глобального потепления климат в Москве через 15 лет может стать похожим на нынешний климат Сочи или Ростова.