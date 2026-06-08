Сближение Венеры и Юпитера можно будет увидеть в Москве невооруженным глазом

В Москве вечером 9 июня невооруженным глазом можно будет увидеть сближение Венеры и Юпитера. Об этом рассказала пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

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— На небе их будет разделять всего 1,5 угловых градуса, что сопоставимо с тремя видимыми диаметрами лунного диска. Обе планеты можно наблюдать невооруженным глазом в западной части неба, — сообщили в вузе.

Сейчас Венера находится практически в максимальной элонгации — угловом удалении ее от Солнца для земного наблюдателя. К тому же планета сейчас достаточно близко в Земле. Поэтому ее хорошо видно на небе, и визуально она будет больше и ярче, чем гигантский Юпитер, передает агентство городских новостей «Москва».

Научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев рассказал, что сближение Венеры и Юпитера, к которым затем приблизятся Меркурий и Луна, станет самым заметным астрономическим явлением июня. Все объекты, кроме Меркурия, можно наблюдать невооруженным глазом. А при наличии любительского телескопа или бинокля картину можно будет рассмотреть в подробностях