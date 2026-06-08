В Москве рассказали о планах по строительству нового спорткомплекса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичном районе Восточный построят новый спортивный комплекс «Ресурс» площадью почти 4 тыс. кв. м.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра в мессенджере МАХ.

Комплекс появится на улице 9 Мая. По словам мэра, архитектурный облик здания уже утверждён, а строительство планируют начать в 2026 году.

Внутри разместят два бассейна: 25-метровый для взрослых и 10-метровый для детей. Также в комплексе предусмотрят зал общей физической подготовки для занятий борьбой, групповыми тренировками и хореографией.

На прилегающей территории обустроят автомобильную и велосипедную парковки, а также установят зарядку для электромобилей.

Ранее Собянин рассказал о планах по развитию Коммунарки в ближайшие годы.