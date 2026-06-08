Названа продолжительность аномальной жары в Москве

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал о том, как долго в Москве продержится сильная жара. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Голубева, сильной жарой для Москвы считается температура от +30C°, а для Подмосковья — от +35C°. Он заявил, что такая жара продержится в столице до конца недели.

«До воскресенья в Москве прогнозируется до +31C°, а в пятницу, возможно, температура достигнет отметки в +33C°. Грубо говоря, почти вся неделя будет в районе +30C°», — рассказал Голубев.

Ранее синоптики спрогнозировали грозу и ветер в Москве.