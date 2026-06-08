Вода в Москве-реке прогрелась до плюс 20 градусов

Температура воды в Москве-реке достигла плюс 20 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние данные измерений.

"Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет плюс 20 градусов",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что аналогичная температура зафиксирована в море в районе Сочи.

По данным метеорологов, на градус меньше море прогрелось в районе Анапы и Ялты, а в Геленджике температура воды составляет плюс 21 градус. Впрочем, и это не предел: в Ейске, согласно последней информации, море прогрелось до плюс 25 градусов.

Ранее в беседе с ТАСС главный врач городской поликлиники №2 Москвы, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева напомнила москвичам и гостям столицы, что лучшим условием для купания является температура воздуха от плюс 20 градусов, а воды - не ниже 18 градусов. При этом в местах, не предназначенных для пляжного отдыха, плавать и загорать строго запрещается.

"Это небезопасно, и, чтобы отдых прошел хорошо и комфортно, необходимо выбирать разрешенные для этого места", - отметила Шиндряева.

Власти столицы с приходом в регион сильной жары усилили патрулирование Москвы-реки и других городских водоемов. В частности, в мегаполисе работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости. 14 станций работают на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. Ежедневно, как отмечали в комплексе городского хозяйства, безопасность отдыхающих на воде обеспечивают более 80 сотрудников спасательной службы, а в связи с установлением жаркой погоды их число увеличено до 120 человек.