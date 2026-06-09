Москвичам рассказали о самой короткой ночи 2026 года

Самой короткой ночью в текущем году в Северном полушарии станет 22 июня. На широте российской столицы она продлится 6 часов 27 минут, о чем рассказали журналистам РИА Новости в Московском планетарии.

Там уточнили, что самая короткая ночь ожидается после самого длинного светового дня 21 июня. На этот период придется летнее солнцестояние, когда Солнце располагается в самом высоком положении над горизонтом. Затем день начнет сокращаться, пока продолжительность светлого времени суток не достигнет минимального значения в декабре.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что жара в Москве сменится похолоданием в праздничные выходные. Холодный атмосферный фронт должен накрыть Москву и Подмосковье к вечеру субботы.