Москвичам назвали дату открытия купального сезона

Купальный сезон в Москве стартует со дня на день. О предполагаемых сроках его начала в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По расчетам синоптика, столичные водоемы прогреются до необходимой температуры уже на этой неделе. По оптимистичным прогнозам, плавать можно будет уже в предстоящие длинные выходные, с пятницы, 12 июня. К этому времени жара, согласно прогнозам Шувалова, еще не успеет спасть, а серьезных осадков не предвидится. Осадки будут редкими и локальными, заверил метеоролог.

Погода в столице на этой неделе, как отметил Шувалов, будет соответствовать нормам июля. В первой половине недели температура еще будет держаться в пределах привычных летних значений, но к пятнице зной усилится до плюс 32 градусов.

Иной прогноз насчет осадков дает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, на этой неделе столичных жителей застигнут ливни с грозами, а ветер усилится до 9–14 метров в секунду. Первый в этой череде грозовой дождь обрушится на Москву уже в понедельник, 8 июня.