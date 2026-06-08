Московский джазовый фестиваль пройдет с 8 по 14 июня в столице

В столице с 8 по 14 июня проходит Московский джазовый фестиваль — один из самых масштабных фестивалей жанра в мире. В течение ближайших семи дней в Москве выступят более тысячи артистов из России и других стран. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента культуры города.

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Среди хедлайнеров в этом году: Игорь Бутман, Сергей Безруков, Сергей Степанченко и Московский джазовый оркестр, Евгений Маргулис и другие. Фестиваль проходит пятый год подряд. Концерты состоятся на самых популярных городских площадках, а открытие и закрытие Московского джазового фестиваля пройдут в Концертном зале им. П. И. Чайковского. В течение пяти дней знаменитые музыканты и молодежные джаз-коллективы, отобранные по итогам Всероссийского конкурса, выступят в саду «Эрмитаж», на сцене «Театрального бульвара» в Парке Горького, в парке «Зарядье», на ВДНХ и на Гоголевском бульваре.

— В этом году наш Московский джазовый фестиваль отмечает свой первый юбилей — пять лет. В 2022 году мы создали его по образу и подобию ведущих мировых фестивалей, ведь большинство столиц уже много лет проводили свои именные проекты. Для нас было важно, чтобы у Москвы тоже появился свой большой праздник джаза. За годы существования наш фестиваль перенял все лучшее и во многом даже превзошел опыт зарубежных коллег. На наших сценах выступают джазовые звезды со всего мира, в нескольких московских парках проходят бесплатные концерты, ежегодно мы организуем масштабную образовательную и клубную программы, а с прошлого года частью Фестиваля стала джазовая конференция Jazz Across Borders для профессионалов джазовой индустрии. Зарубежные зрители Московского джазового фестиваля нередко говорят нам, что в их городах такого нет. Конечно, мы гордимся и каждый год совершенствуем наш проект. В этом году я с Московским джазовым оркестром представлю премьеры двух музыкально-театральных постановок с ведущими актерами нашей страны, а также на наших сценах выступят более 1000 артистов со всего мира! — отмечает художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

8 июня на открытии фестиваля в КЗ им. П. И. Чайковского Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр представят новую музыкально-театральную программу «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» с актером Сергеем Степанченко. А на закрытии MoscowJazz Festival 14 июня народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Безруков представят премьеру музыкально-поэтического спектакля «Слово о полку Игореве» в сопровождении Московского джазового оркестра.

Основной площадкой фестиваля станет сад «Эрмитаж». Там с 9 по 13 июня выступят именитые джазовые музыканты и популярные исполнители из различных музыкальных жанров, которые представят свои джазовые программы. Среди них будут: Виктор Добронравов & LRK Trio, Tierney Sutton & Tamir Hendelman (США), Евгений Маргулис и оркестр Сергея Долженкова, Петр Налич, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и «Маленький оркестр», Billy’s Band, ВИА «Пролетарское Танго», «КВАТРО Originals» & JUAN HORLENDIS BAND, Camille Thurman With The Darrell Green Trio (США), KIKI (Таиланд), квартет Игоря Бутмана & Fantine, Илиана Санчес и ее оркестр, трио Олега Аккуратова и многие другие.

Специальные концертные программы также будут проходить на других городских площадках и в джаз-клубах Москвы.

12 и 13 июня в рамках Московского джазового фестиваля во второй раз состоится одно из крупнейших мировых событий, посвященных развитию джазовой индустрии, — международный форум-фест Jazz Across Borders (JAB). Восьмой сезон форума вновь соберет ведущих продюсеров из разных стран, программных директоров фестивалей и клубов, представителей российских филармоний, руководителей известных джазовых оркестров страны и молодых профессионалов отрасли. Во второй раз на JAB пройдет Форум джазовых педагогов — событие, объединяющее преподавателей по джазовым дисциплинам со всей страны, а также Школа джазовых продюсеров — совместный проект Фонда Игоря Бутмана и Академии «Меганом» для молодых специалистов музыкальной индустрии.

С 9 по 13 июня на Пушкинской набережной в Парке Горького пройдет совместная программа фестивалей «Театральный бульвар» и Московского джазового фестиваля. Перед зрителями выступят известные музыканты, а также победители Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.