Московские выпускники сдали ЕГЭ по математике
Почти 80 тысяч московских выпускников сегодня сдавали ЕГЭ по математике. Хороший результат по этому предмету является одним из условий для получения аттестата.
По всему городу было открыто 405 пунктов в основном на территориях школ. Для выполнения всех заданий было отведено почти 4 часа. Результаты станут известны не позднее 21 июня. Узнать их можно будет на портале mos.ru или в своей школе.
На выбор был предложен базовый уровень, а для тех, кто поступает в вузы – профильный. Кстати, таких в этом году на шесть процентов больше, чем год назад.