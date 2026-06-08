Питьевую воду будут раздавать на столичных вокзалах и станциях МЦД

В связи с жарой на столичных вокзалах и станциях Московских центральных диаметров (МЦД) до конца рабочей недели будут бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Надвигается жара, сегодня воздух в столице прогреется до 28 градусов, а мы готовы к летнему зною. Заготовили более двух тонн воды и до конца рабочей недели будем бесплатно раздавать ее с 14:00 до 17:00 на вокзалах: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском, — говорится в материале.

В ЦППК добавили, что воду также будут выдавать на станциях МЦД Тушинская и Площадь трех вокзалов, передает Telegram-канал компании.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что 10 июня в Москве ожидается плюс 30 градусов, в связи с чем может обновиться температурный рекорд дня, установленный в 1998 году. Она добавила, что 14 июня произойдет небольшое понижение температуры.