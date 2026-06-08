В Москве выбрали лучших озеленителей

Лучших рабочих зеленого хозяйства выбрали в рамках ежегодного конкурса "Московские мастера". Финал состоялся в Парке Победы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В минувшую субботу провели в Парке Победы на Поклонной горе финал городского конкурса "Московские мастера" в номинации "Рабочий зеленого хозяйства". Мероприятие было организовано в формате праздника для всей семьи. На сегодняшний день Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира, и в этом заслуга большого коллектива коммунальных служб, которые не только высаживают зеленые насаждения, но и круглосуточно о них заботятся", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Заммэра уточнил, что в финал конкурса вышли 22 команды - 44 специалиста из 11 округов столицы и городских учреждений - ГБУ "Автомобильные дороги" и ГБУ "Озеленение".

"Участники прошли тестирование и выполнили задания практической части - стрижку живой изгороди и обустройство тематического цветника возле Монумента Победы. Его оформили в виде дома, от которого отходят солнечные лучи, всего высадили более 9,5 тыс. однолетников", - добавил он.

Победу одержала команда ГБУ "Автомобильные дороги", второе место заняли специалисты из ГБУ "Автомобильные дороги ВАО", бронза досталась команде ГБУ "Жилищник Молжаниновского района", заключил глава комплекса.