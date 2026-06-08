Суточный рекорд тепла 1998 года может быть побит в Москве 10 июня

В Москве 10 июня может быть обновлен температурный рекорд дня, установленный в 1998 году. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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— В середине рабочей недели, 10 июня, воздух в Москве обещает прогреться до 30 градусов, а это означает, что можно ожидать повторения температурного рекорда 1998 года или установление нового, — отметила синоптик.

Как написала Позднякова в МАКС, небольшое понижение температуры ожидается 14 июня. Воздух в столице может стать прохладнее примерно на пять градусов.

Синоптики Гидрометцентра РФ ранее предупредили, что температура в Москве и области ко Дню России, 12 июня, может повыситься до плюс 32 градусов. По их словам, ночь на 12 июня тоже будет очень теплой — из-за переменной облачности воздух может прогреться до плюс 20 градусов.

Этим летом погода в столице ожидается теплее нормы с «температурными качелями» — в отдельные дни можно ожидать как волн жары, так и резких похолоданий, рассказала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Ирина Железнова.