Где в Москве появится новое освещение в 2026 году

В 2026 году в Москве продолжается масштабное обновление систем наружного освещения. Планируется установка свыше 26 тысяч новых осветительных приборов.

Освещение получат дворы, улицы, парки и территории социальных учреждений. Масштабная работа является продолжением многолетней программы улучшения уличного освещения, реализуемой с 2011 года. За это время общее количество светильников в Москве выросло в 2,6 раза, что позволило городу заслуженно войти в тройку лидеров мирового рейтинга по уровню освещенности.

Директор Государственного унитарного предприятия «Моссвет» Дмитрий Фаустов рассказал «Вечерней Москве» о планах на 2026 год.

— В 2026 году по заказу нашего предприятия запланирована установка 2570 опор наружного освещения на 323 объектах, — сообщил он. — Работы по устройству наружного освещения запланированы на территориях, подведомственных Департаментам образования, здравоохранения, труда и социальной защиты населения, культуры и спорта.

По словам Дмитрия Фаустова, работы будут проводиться на территориях всех округов. В числе объектов, где появится новое освещение, — социальный дом «Вешняки», геронтологический центр «Северное Тушино», дошкольное отделение ГБОУ «Школа № 947» и спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпийские надежды» Московской баскетбольной академии Москомспорта.

— Работы по устройству наружного освещения проводятся с целью обеспечения нормируемого уровня освещенности, создания комфортной и безопасной среды, — рассказал руководитель «Моссвета».

Комплексный подход включает в себя полный цикл работ: от разработки траншеи под кабель и его прокладки до устройства котлованов под опоры, их установки, монтажа современных светильников и, конечно же, финальных электромонтажных и пусконаладочных работ.

Ежедневно в Москве зажигается более 1,3 миллиона уличных фонарей и других источников освещения. Город активно внедряет передовые технологии: больше половины всех светильников — это современные светодиодные решения. По планам, к 2030 году доля таких энергоэффективных и долговечных светильников достигнет практически 100 процентов.

Столица заботится не только о центральных улицах и магистралях. Улучшение освещенности дворовых территорий остается приоритетом, и ориентиром в этом процессе служат просьбы жителей и планы по комплексному развитию городской среды.

— Зону ландшафта в нашем районе преобразили эстетично, а в темное время суток работает эффектная подсветка, благодаря чему прогулки стали комфортными, — отметила жительница района Нагорный Анастасия Прокошина.

Однако забота об освещении не ограничивается обычными системами. Новые технологии освещения играют ключевую роль в повышении безопасности всех участников дорожного движения. Системы контрастного освещения подсвечивают для водителей нерегулируемые пешеходные переходы.

Также в Москве оснащают архитектурно-художественной подсветкой жилые дома и другие объекты. Работы по организации освещения исторических зданий в стиле сталинского ампира выполнены по адресам: Краснопресненская набережная, 2/1, и Глубокий переулок, 1/2. Оба эти здания были возведены в середине прошлого века.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства: