Где погулять с собакой летом в Москве

Для летних прогулок с питомцами лучше всего подойдут большие зеленые зоны с естественной тенью, лесными тропами и доступом к воде. Они помогут укрыться от жары и комфортно провести время на природе. Где гулять в Москве и Подмосковье, рассказали Вечерней «Москве» эксперты компании-производителя натуральных рационов «SUPERPET».

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Важно: летом отправляйтесь на прогулку до 10 утра и после 18 часов вечера, чтобы уберечь питомцев от солнца. В другое время находитесь в тени и желательно поблизости водоемов.

Обязательно берите с собой воду и складную миску, предварительно обработайте животное от клещей. Если асфальт кажется горячим вашей ладони, он опасен и для лап питомца. Старайтесь ходить по траве и тенистым участкам земли.

Битцевский лес — для тех, кто хочет сбежать из города

Один из самых больших и популярных лесопарков на юге Москвы площадью более 2200 гектаров. Огромная территория, десятки маршрутов и ощущение настоящего леса в черте города. Можно гулять часами, практически не встречая прохожих, асфальта и городского шума.

Здесь десятки километров лесных тропинок, овраги, поляны и широкие прогулочные маршруты. Особенно ценят Битцу за возможность менять маршруты и не ходить по одному и тому же кругу каждый день. Летом лес хорошо защищает от жары благодаря плотной кроне деревьев.

Среди минусов: после дождей некоторые тропы становятся грязными, летом бывают клещи, иногда можно встретить лис.

Серебряный Бор — прогулки у воды и сосен

Если хочется совместить прогулку с питомцем и отдых на природе, Серебряный Бор остается одним из лучших вариантов. Уникальный островной лесной массив на северо-западе Москвы с сосновыми аллеями, песчаными дорожками и выходами к воде.

Владельцы питомцев любят это место за простор, красивую природу и возможность гулять вдоль озер и Москвы-реки. В жару здесь легче переносится высокая температура благодаря близости воды и хвойному лесу, где много тенистых маршрутов.

Минусы — летом очень многолюдно, по выходным сложно припарковаться, а некоторые локации недоступны для прогулок с питомцами.

Мещерский парк — природа и инфраструктура

Мещерский парк давно стал одним из самых современных мест для прогулок с питомцами. Здесь сочетаются благоустроенные маршруты, лесные зоны, пруды и специальные пространства для активного отдыха.

Широкие дорожки позволяют комфортно гулять даже с крупными породами, а большие открытые пространства подходят для тренировок и занятий с кинологом.

Среди минусов: много спортсменов и велосипедистов, в выходные бывает очень людно.

Коломенский парк — прогулки с видом на Москву-реку

Один из самых живописных парков столицы, где можно совместить долгую прогулку с собакой, красивую природу и исторические достопримечательности. Территория занимает сотни гектаров и включает старинные сады, широкие луга, тенистые аллеи, набережную Москвы-реки и большое количество прогулочных маршрутов. В людных местах не отпускайте питомца с поводка, на крупных собаках обязательно должен быть намордник — таковы правила музея-заповедника.

Из минусов: очень много туристов и семей с детьми по выходным, а на набережной встречается большое количество велосипедистов и самокатчиков.

Измайловский парк — большой парк для прогулок

Один из крупнейших парков столицы остается популярным среди владельцев собак уже много лет. Помимо благоустроенной части, здесь есть обширный лесной массив, который особенно любят те, кто предпочитает длительные прогулки. В парке можно выбирать между оживленными аллеями и более спокойными природными маршрутами.

Среди минусов — рядом расположены аттракционы и шумные зоны, много людей в теплое время года. Выбирайте для прогулок более отдаленные локации.

Парк Кузьминки — универсальный вариант для всей семьи

Кузьминки — один из самых комфортных парков для прогулок с питомцем в городской среде. Здесь есть широкие аллеи, лесные участки, пруды и большое количество мест для отдыха. Летом здесь достаточно тенистых участков, где можно укрыться от жары, а также развитая инфраструктура.

Из минусов: большое количество посетителей, в выходные нередко проходят массовые мероприятия.

Парк Малевича — современная локация в Подмосковье

Парк Малевича в Одинцовском районе быстро стал одним из самых популярных мест для прогулок за пределами Москвы. Здесь сочетаются современное благоустройство, арт-объекты и природные маршруты.

Место особенно нравится владельцам собак благодаря широким дорожкам, просторным полянам и относительно спокойной атмосфере по сравнению с центральными парками Москвы.

Среди минусов — часть территории плохо защищена от солнца, а в выходные поток посетителей значительно увеличивается.

В Москву пришло настоящее лето, а вместе с ним и насекомые. Часто они залетают в квартиры, и люди используют от них различные средства защиты. Но не могут ли они навредить домашним питомцам? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.