На ВДНХ пройдут концерты Московского джазового фестиваля

На площадке у фонтана "Дружба народов" главной выставки страны с 9 по 13 июня пройдут концерты Московского джазового фестиваля. В эти дни столица объединит более тысячи музыкантов из России и разных стран, а сцена ВДНХ станет одной из главных точек притяжения для любителей живой музыки.

Ежедневную программу фестиваля будут завершать яркие музыкальные группы Marimba Plus, Real Jam Band, Dizzy Dutch Duck, VAREVO и джаз-бэнд Мурата Плиева. Зрители увидят выступления победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов, среди которых Kris and Soul Project, Виктория Линник & Lush Life, квинтет Максима Медведева и Полины Ильиной, Seven Note Collective и десятки других групп.

ВДНХ принимает концерты Московского джазового фестиваля с 2022 года. За годы своей работы он давно вышел за рамки обычных концертов. Помимо выступлений, гостей ждут бесплатные образовательные программы, лекции и клубные форматы, позволяющие глубже погрузиться в джазовую культуру.

9, 10 и 11 июня музыкальные концерты начнутся в 17:00, а 12 и 13 июня - в 15:00. Вход свободный.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив. Проведение культурно-массовых мероприятий на ВДНХ соответствует задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Лето в Москве - главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года - "Время быть вместе". Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.