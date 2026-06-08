Синоптики не исключили обновления температурного рекорда в Москве 10 июня

Столбики термометров могут дотянуться до отметки +30 градусов. Такой прогноз дала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«В середине рабочей недели, 10 июня, воздух в Москве обещает прогреться до +30. Это значит, что можно ожидать повторения температурного рекорда 1998 года или установления нового», — написала синоптик в мессенджере «МАКС».

При этом, по прогнозам Поздняковой, в воскресенье, 14 июня, жителей столицы ждёт понижение температуры на пять градусов.