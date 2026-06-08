Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который летел в сторону Москвы. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава столицы в своем канале в мессенджере МАКС.

Утром 8 июня в результате удара украинского дрона на территории перевалочного комплекса в Новороссийске произошел пожар. По данным оперативного штаба Краснодарского края, никто не пострадал, а в тушении возгорания принимают участие 130 человек и 39 единиц техники.

В ночь с 7 на 8 июля российские силы ПВО сбили 310 беспилотников ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской областей и других российских регионов.